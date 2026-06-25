Saint-Nazaire-d’Aude

ESCALES DU CANAL LA GUINGUETTE VOLANTE

Rue Paul Riquet Saint-Nazaire-d’Aude Aude

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Dans le cadre d’Escales du Canal, la Guinguette Volante vous propose une soirée conviviale mêlant apéro, repas et concert.

Dès 18h, profitez d’un apéritif et d’un repas proposés par le restaurant L’O à la Bouche. La réservation est obligatoire pour le repas.

À 21h, laissez-vous entraîner par les rythmes ensoleillés de Daniel Zé et sa pop brésilienne dansante.

Tout au long de la soirée, un bar à vins et un bar à bières seront animés par le Domaine Mounié et la Brasserie du Vertige.

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Rue Paul Riquet Saint-Nazaire-d’Aude 11120 Aude Occitanie +33 7 69 42 21 46

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English :

As part of the Escales du Canal festival, the Guinguette Volante invites you to a fun-filled evening combining drinks, dinner, and a concert.

Starting at 6 p.m., enjoy an aperitif and dinner provided by the restaurant L’O à la Bouche. Reservations are required for dinner.

At 9:00 p.m., let yourself be swept away by the sunny rhythms of Daniel Zé and his danceable Brazilian pop.

Throughout the evening, a wine bar and a beer bar will be hosted by Domaine Mounié and Brasserie du Vertige.

L’événement ESCALES DU CANAL LA GUINGUETTE VOLANTE Saint-Nazaire-d’Aude a été mis à jour le 2026-06-25 par