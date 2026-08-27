Escales gourmandes, Autrey, Rambervillers

Informations pratiques

Escales gourmandes Vendredi 28 août, 10h00 Autrey Vosges

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T10:00:00+02:00 – 2026-08-28T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T10:00:00+02:00 – 2026-08-28T12:00:00+02:00

L’Office de Tourisme organise ses premières Escales Gourmandes !

Cet été, partez à la découverte du savoir-faire des producteurs de la Région de Rambervillers. De quoi ravir les papilles de toute la famille !

Chaque animation est gratuite et sur réservation au 03 29 36 25 60. Rendez-vous vendredi 28 août à 10h chez les Glaces de Christelle !

Autrey 88700 Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0329362560 »}]

Les Escales gourmandes débarquent en août !