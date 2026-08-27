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Escales gourmandes, Autrey, Rambervillers

vendredi 28 août 2026 · Autrey · Rambervillers

Escales gourmandes, Autrey, Rambervillers

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
Autrey
Adresse
88700
Ville
88700 Rambervillers
Département
Vosges
Tarif
Gratuit

Escales gourmandes Vendredi 28 août, 10h00 Autrey Vosges

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T10:00:00+02:00 – 2026-08-28T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T10:00:00+02:00 – 2026-08-28T12:00:00+02:00

L’Office de Tourisme organise ses premières Escales Gourmandes !
Cet été, partez à la découverte du savoir-faire des producteurs de la Région de Rambervillers. De quoi ravir les papilles de toute la famille !
Chaque animation est gratuite et sur réservation au 03 29 36 25 60. Rendez-vous vendredi 28 août à 10h chez les Glaces de Christelle !

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Les Escales gourmandes débarquent en août !

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