Escales gourmandes, Autrey, Rambervillers
vendredi 28 août 2026 · Autrey · Rambervillers
Informations pratiques
Escales gourmandes Vendredi 28 août, 10h00 Autrey Vosges
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T10:00:00+02:00 – 2026-08-28T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T10:00:00+02:00 – 2026-08-28T12:00:00+02:00
L’Office de Tourisme organise ses premières Escales Gourmandes !
Cet été, partez à la découverte du savoir-faire des producteurs de la Région de Rambervillers. De quoi ravir les papilles de toute la famille !
Chaque animation est gratuite et sur réservation au 03 29 36 25 60. Rendez-vous vendredi 28 août à 10h chez les Glaces de Christelle !
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Les Escales gourmandes débarquent en août !
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