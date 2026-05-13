Escales poétiques et oniriques, Cité de la dentelle et de la mode, Calais

Escales poétiques et oniriques Samedi 23 mai, 19h00 Cité de la dentelle et de la mode Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Et si vous vous laissiez aspirer dans un vortex vers des horizons insoupçonnés ? La compagnie Le Leurre fait escale à la Cité de la dentelle et de la mode pour une déambulation jubilatoire. Laissez-vous porter par les artistes et leurs joyeux bavardages tout au long de la soirée. Au carrefour de l’art et de l’artisanat, histoires, chant, comédie, danses partagées et savoir-faire entremêlés ne manqueront pas de vous surprendre !

Au fil des impromptus, vous serez invités tour à tour à écarquiller les mirettes, à gigoter les gambettes, à faire un brin de causette… Jeux de proverbes et jeux de mollets seront à la fête ! Entraînés par les 4 artistes de la compagnie, la pudeur comme habit de lumière, la joie comme moteur, goûtez la simplicité d’être ensemble pour cette nuit exceptionnelle !

Impromptus en galerie des collections (5 à 7mn)

19h, 19h15, 19h30

20h, 20h15, 20h30

21h, 21h15, 21h30

Final en auditorium (env. 25mn)

22h

Avec Bénédicte Lesenne, Daphné Waksmann Mauger, Pierre Daubigny et Victor Duclos.

Cité de la dentelle et de la mode 135 Quai du Commerce, 62100 Calais, France Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321004230 https://www.cite-dentelle.fr https://www.facebook.com/citedentelle La Cité de la dentelle et de la mode est un lieu de mode incontournable. Dans sa galerie des expositions, elle présente des couturiers qui ont marqué l’histoire ou des créateurs de grande importance pour les arts de la mode (Hubert de Givenchy, Cristóbal Balenciaga…). La Cité de la dentelle propose des activités culturelles variées à faire entre amis, en famille ou en groupe. Les professionnels du textile et de la mode peuvent bénéficier d’un accueil adapté. Installé en cœur de ville, le musée offre par ailleurs de multiples services : auditorium, restaurant et boutique, centre de documentation et d’archives. De façon exceptionnelle pour un musée, la Cité de la dentelle et de la mode héberge le Centre de formation des apprentis des métiers de la dentelle qui forme les futurs professionnels du secteur. Une partie de l’enseignement technique se déroule de façon très ponctuelle dans les galeries de visite du musée. Parking, arrêt de bus, navette fluviale, station Vélin.

Et si vous vous laissiez aspirer dans un vortex vers des horizons insoupçonnés ? La compagnie Le Leurre fait escale à la Cité de la dentelle et de la mode pour une déambulation jubilatoire. porter et…

© Apolline Limosino