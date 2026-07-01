Informations pratiques

Cucq

Escapade littéraire Club de lecture à la Bibliothèque Georges Carpentier

41, Place de l’Ancienne Mairie Cucq Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Mercredi 22 Juillet 2026 de 16h30 à 18h30

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Escapade littéraire Club de lecture à la Bibliothèque Georges Carpentier

Venez partager vos lectures actuelles au sein du Club de lecture animé par l’Association Trécustel.

Ce sera l’occasion de découvrir de nouveaux auteurs et d’échanger vos avis entre passionnés de lecture.

L’Association Trécustel en partenariat avec la Bibliothèque animera un groupe de lecture les mercredis 17/6, 22/7, 12/8 de 16h30 à 18h30.

Gratuit

12 places maximum

Inscription à la bibliothèque .

41, Place de l’Ancienne Mairie Cucq 62780 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 9 67 32 34 28 bibliotheque.cucq@orange.fr

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English :

L’événement Escapade littéraire Club de lecture à la Bibliothèque Georges Carpentier Cucq a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Stella-Plage