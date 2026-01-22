Rassemblement des Anciennes En Côte d’Opale Cucq
Rassemblement des Anciennes En Côte d’Opale Cucq dimanche 19 juillet 2026.
Cucq
Rassemblement des Anciennes En Côte d’Opale
Place de la Mairie Cucq Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Dimanche 19 juillet 2026
————————————————————–
Rassemblement d’ancienne voitures et Youngtimers Sportives, d’Exception moto, mobylettes, et véhicules militaires.
Organisée par l’association Les Anciennes en Côte d’Opale
De 14h à 17h30 sur la place de la Mairie
Gratuit et ouvert à tous
CONTACT 06 27 48 58 34
CREDIT PHOTO Freepik.com .
Place de la Mairie Cucq 62780 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 27 48 58 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Rassemblement des Anciennes En Côte d’Opale Cucq a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme de Stella-Plage
À voir aussi à Cucq (Pas-de-Calais)
- Dog Run 3ème édition Cucq 26 avril 2026
- Les Dunes de Stella-Merlimont Cucq Pas-de-Calais 1 mai 2026
- Rassemblement des Anciennes En Côte d’Opale Cucq 17 mai 2026
- Rassemblement des Anciennes En Côte d’Opale Cucq 21 juin 2026
- La Stellienne 5ème édition Cucq 11 juillet 2026