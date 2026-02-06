Cucq

La Stellienne 5ème édition

Boulevard de la Mer Cucq Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Samedi 11 Juillet

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La Stellienne est de retour à Stella Plage pour une 5ᵉ édition sur le front de mer organisée par l’AS Cucq Omnisports

Une course nature entre mer, sable et forêt.

Départ depuis le front de mer de Stella, avec un parcours traversant les plus beaux espaces naturels de la station.

Au programme

15h Marche balisée 10 km (ouverte à tous) 8 €

Courses enfants sur la plage inscriptions gratuites

Courses enfants

15h00 Minimes (2011/2012) filles & garçons 2,5 km

15h15 Benjamins (2013/2014) 1,5 km

15h30 Poussins (2015/2016) 800 m

15h45 Éveil (2017 2018 2019) 400 m

16h00 Baby (2020 et après) 200 m

(possibilité d’être accompagné par un parent)

16h15 Course pieds nus en maillot de bain 800 m

Ouverte à tous à partir des minimes (nés en 2012) 2 €

16h30 Remise des prix des courses enfants

(récompense aux 3 premiers)

Chaque enfant recevra une médaille, une boisson et un goodies à l’arrivée.

17h: Départ des courses 5 km et 10 km

19h30 Remise des prix

TARIFS

Courses adultes 5 km = 9 €, 10 km = 15 €

Parcours 100 % nature 1 boucle pour le 5 km, 2 boucles pour le 10 km avec un passage privilégié dans la pinède.

Le costume le plus original sera récompensé.

Inscriptions en ligne jusqu’au samedi 11 juillet à 16h30 sur adeorun

Inscription possible sur place le jour de l’épreuve jusqu’à 14h30

CREDIT PHOTO Mairie de Cucq Trépied Stella-Plage .

Boulevard de la Mer Cucq 62780 Pas-de-Calais Hauts-de-France

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English :

L’événement La Stellienne 5ème édition Cucq a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme de Stella-Plage