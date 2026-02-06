La Stellienne 5ème édition Cucq
La Stellienne 5ème édition Cucq samedi 11 juillet 2026.
Cucq
La Stellienne 5ème édition
Boulevard de la Mer Cucq Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Samedi 11 Juillet
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La Stellienne est de retour à Stella Plage pour une 5ᵉ édition sur le front de mer organisée par l’AS Cucq Omnisports
Une course nature entre mer, sable et forêt.
Départ depuis le front de mer de Stella, avec un parcours traversant les plus beaux espaces naturels de la station.
Au programme
15h Marche balisée 10 km (ouverte à tous) 8 €
Courses enfants sur la plage inscriptions gratuites
Courses enfants
15h00 Minimes (2011/2012) filles & garçons 2,5 km
15h15 Benjamins (2013/2014) 1,5 km
15h30 Poussins (2015/2016) 800 m
15h45 Éveil (2017 2018 2019) 400 m
16h00 Baby (2020 et après) 200 m
(possibilité d’être accompagné par un parent)
16h15 Course pieds nus en maillot de bain 800 m
Ouverte à tous à partir des minimes (nés en 2012) 2 €
16h30 Remise des prix des courses enfants
(récompense aux 3 premiers)
Chaque enfant recevra une médaille, une boisson et un goodies à l’arrivée.
17h: Départ des courses 5 km et 10 km
19h30 Remise des prix
TARIFS
Courses adultes 5 km = 9 €, 10 km = 15 €
Parcours 100 % nature 1 boucle pour le 5 km, 2 boucles pour le 10 km avec un passage privilégié dans la pinède.
Le costume le plus original sera récompensé.
Inscriptions en ligne jusqu’au samedi 11 juillet à 16h30 sur adeorun
Inscription possible sur place le jour de l’épreuve jusqu’à 14h30
CREDIT PHOTO Mairie de Cucq Trépied Stella-Plage .
Boulevard de la Mer Cucq 62780 Pas-de-Calais Hauts-de-France
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English :
L’événement La Stellienne 5ème édition Cucq a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme de Stella-Plage
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