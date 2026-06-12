Championnat régional de Tir à l’arc à la perche verticale Cucq samedi 11 juillet 2026.

Cucq

Championnat régional de Tir à l’arc à la perche verticale

Rue des Iris Cucq Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Samedi 11 Juillet 2026 à 8h00

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Championnat régional de tir à l’arc à la perche verticale.

Lieu: Rue des Iris .

Rue des Iris Cucq 62780 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 83 86 30 55

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English :

L’événement Championnat régional de Tir à l’arc à la perche verticale Cucq a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de Stella-Plage