Championnat régional de Tir à l’arc à la perche verticale Cucq
Championnat régional de Tir à l’arc à la perche verticale Cucq samedi 11 juillet 2026.
Cucq
Championnat régional de Tir à l’arc à la perche verticale
Rue des Iris Cucq Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Samedi 11 Juillet 2026 à 8h00
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Championnat régional de tir à l’arc à la perche verticale.
Lieu: Rue des Iris .
Rue des Iris Cucq 62780 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 83 86 30 55
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English :
L’événement Championnat régional de Tir à l’arc à la perche verticale Cucq a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de Stella-Plage
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