Pradelles-Cabardès

ESCAPADES EN MONTAGNE NOIRE LE SENTIER DES GLACIÈRES

Chemin du Lac Birotos Pradelles-Cabardès Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Les associations de randonnée de la Montagne Noire vous proposent pour le week-end de Pentecôte un programme de 12 randonnées accompagnées.

Randonnée n)4 Le sentier des glacières

Distance 8 km

Dénivelé +100m

Départ du lac de Pradelles-Cabardès à 9h

Possibilité de restauration à la buvette du lac après la randonnée

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Chemin du Lac Birotos Pradelles-Cabardès 11380 Aude Occitanie +33 6 26 51 82 02

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English :

The Montagne Noire hiking associations are offering a program of 12 guided hikes for the Whitsun weekend.

Hike n)4: Le sentier des glacières

Distance: 8 km

Difference in altitude: +100m

Departure from Pradelles-Cabardès lake at 9 a.m

Refreshments available at the lake refreshment bar after the hike

L’événement ESCAPADES EN MONTAGNE NOIRE LE SENTIER DES GLACIÈRES Pradelles-Cabardès a été mis à jour le 2026-04-08 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Montagne Noire