ESCAPADES EN MONTAGNE NOIRE LE SENTIER DES GLACIÈRES Pradelles-Cabardès
ESCAPADES EN MONTAGNE NOIRE LE SENTIER DES GLACIÈRES Pradelles-Cabardès dimanche 24 mai 2026.
Pradelles-Cabardès
ESCAPADES EN MONTAGNE NOIRE LE SENTIER DES GLACIÈRES
Chemin du Lac Birotos Pradelles-Cabardès Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Les associations de randonnée de la Montagne Noire vous proposent pour le week-end de Pentecôte un programme de 12 randonnées accompagnées.
Randonnée n)4 Le sentier des glacières
Distance 8 km
Dénivelé +100m
Départ du lac de Pradelles-Cabardès à 9h
Possibilité de restauration à la buvette du lac après la randonnée
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Chemin du Lac Birotos Pradelles-Cabardès 11380 Aude Occitanie +33 6 26 51 82 02
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English :
The Montagne Noire hiking associations are offering a program of 12 guided hikes for the Whitsun weekend.
Hike n)4: Le sentier des glacières
Distance: 8 km
Difference in altitude: +100m
Departure from Pradelles-Cabardès lake at 9 a.m
Refreshments available at the lake refreshment bar after the hike
L’événement ESCAPADES EN MONTAGNE NOIRE LE SENTIER DES GLACIÈRES Pradelles-Cabardès a été mis à jour le 2026-04-08 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Montagne Noire
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