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ESCAPADES EN MONTAGNE NOIRE PRADELLES-CABARDÈS N°6 Pradelles-Cabardès

ESCAPADES EN MONTAGNE NOIRE PRADELLES-CABARDÈS N°6 Pradelles-Cabardès

ESCAPADES EN MONTAGNE NOIRE PRADELLES-CABARDÈS N°6 Pradelles-Cabardès dimanche 24 mai 2026.

Ville : 11380 Pradelles-Cabardès

Département : Aude

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Pradelles-Cabardès

ESCAPADES EN MONTAGNE NOIRE PRADELLES-CABARDÈS N°6

Pradelles-Cabardès Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Les associations de randonnée de la Montagne Noire vous proposent pour le week-end de Pentecôte un programme de 12 randonnées accompagnées.

Randonnée n°6 A la découverte du Roc et du Bois de Nouret
Distance 15 km
Dénivelé +500 m
Départ de la rando à 9 h du lac Birotos.

Prévoir le pique-nique tiré du sac.
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Pradelles-Cabardès 11380 Aude Occitanie +33 6 72 47 22 01 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Montagne Noire hiking associations are offering a program of 12 guided hikes for the Whitsun weekend.

Hike n°6: Discover the Roc and the Bois de Nouret
Distance: 15 km
Difference in altitude: +500 m
Departure from Birotos lake at 9 a.m.

Bring your own picnic.

L’événement ESCAPADES EN MONTAGNE NOIRE PRADELLES-CABARDÈS N°6 Pradelles-Cabardès a été mis à jour le 2026-04-20 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Montagne Noire

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