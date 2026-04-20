ESCAPADES EN MONTAGNE NOIRE PRADELLES-CABARDÈS N°6 Pradelles-Cabardès
ESCAPADES EN MONTAGNE NOIRE PRADELLES-CABARDÈS N°6 Pradelles-Cabardès dimanche 24 mai 2026.
Pradelles-Cabardès
ESCAPADES EN MONTAGNE NOIRE PRADELLES-CABARDÈS N°6
Pradelles-Cabardès Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Les associations de randonnée de la Montagne Noire vous proposent pour le week-end de Pentecôte un programme de 12 randonnées accompagnées.
Randonnée n°6 A la découverte du Roc et du Bois de Nouret
Distance 15 km
Dénivelé +500 m
Départ de la rando à 9 h du lac Birotos.
Prévoir le pique-nique tiré du sac.
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Pradelles-Cabardès 11380 Aude Occitanie +33 6 72 47 22 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Montagne Noire hiking associations are offering a program of 12 guided hikes for the Whitsun weekend.
Hike n°6: Discover the Roc and the Bois de Nouret
Distance: 15 km
Difference in altitude: +500 m
Departure from Birotos lake at 9 a.m.
Bring your own picnic.
L’événement ESCAPADES EN MONTAGNE NOIRE PRADELLES-CABARDÈS N°6 Pradelles-Cabardès a été mis à jour le 2026-04-20 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Montagne Noire