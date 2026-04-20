ESCAPADES EN MONTAGNE NOIRE PRADELLES-CABARDÈS N°5 Pradelles-Cabardès
ESCAPADES EN MONTAGNE NOIRE PRADELLES-CABARDÈS N°5 Pradelles-Cabardès dimanche 24 mai 2026.
Pradelles-Cabardès
ESCAPADES EN MONTAGNE NOIRE PRADELLES-CABARDÈS N°5
Pradelles-Cabardès Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Les associations de randonnée de la Montagne Noire vous proposent pour le week-end de Pentecôte un programme de 12 randonnées accompagnées.
Randonnée n°5 Le pont de Mulet par d’anciens sentiers.
Distance 11 km
Dénivelé +300m
Départ de la rando à 9 h.
Possibilité de restauration à la buvette du lac.
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Pradelles-Cabardès 11380 Aude Occitanie +33 6 06 08 54 04
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English :
The Montagne Noire hiking associations are offering a program of 12 guided hikes for the Whitsun weekend.
Hike n°5: Le pont de Mulet via old paths.
Distance: 11 km
Difference in altitude: +300m
Departure at 9 a.m.
Catering available at the lake refreshment bar.
L’événement ESCAPADES EN MONTAGNE NOIRE PRADELLES-CABARDÈS N°5 Pradelles-Cabardès a été mis à jour le 2026-04-20 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Montagne Noire
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