Pradelles-Cabardès

ESCAPADES EN MONTAGNE NOIRE PRADELLES-CABARDÈS N°5

Pradelles-Cabardès Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Les associations de randonnée de la Montagne Noire vous proposent pour le week-end de Pentecôte un programme de 12 randonnées accompagnées.

Randonnée n°5 Le pont de Mulet par d’anciens sentiers.

Distance 11 km

Dénivelé +300m

Départ de la rando à 9 h.

Possibilité de restauration à la buvette du lac.

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Pradelles-Cabardès 11380 Aude Occitanie +33 6 06 08 54 04

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English :

The Montagne Noire hiking associations are offering a program of 12 guided hikes for the Whitsun weekend.

Hike n°5: Le pont de Mulet via old paths.

Distance: 11 km

Difference in altitude: +300m

Departure at 9 a.m.

Catering available at the lake refreshment bar.

L’événement ESCAPADES EN MONTAGNE NOIRE PRADELLES-CABARDÈS N°5 Pradelles-Cabardès a été mis à jour le 2026-04-20 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Montagne Noire