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Escapades en Physique, Les Étincelles du Palais de la découverte, Paris

Escapades en Physique, Les Étincelles du Palais de la découverte, Paris

Escapades en Physique, Les Étincelles du Palais de la découverte, Paris samedi 23 mai 2026.

Lieu : Les Étincelles du Palais de la découverte

Adresse : 186 Rue St Charles, 75015 Paris

Ville : 75015 Paris

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Escapades en Physique Samedi 23 mai, 19h15, 20h15, 21h15 Les Étincelles du Palais de la découverte

Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:15:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T21:15:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

L’exposé dont vous êtes les héros ! Venez tirer au sort les expériences de la séance parmi une sélection des « manips » préférées du médiateur et de la médiatrice qui présenteront cet exposé à deux voix et quatre mains. La chambre à brouillard ? Un réveil qui ne sonne pas ? Du liquide qui gèle parce qu’il bout ? Des champs en pagaille ? Une flamme dans l’espace ?… Surprise !

Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France 0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires. Ligne 8, station Balard
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