Escapades Visite Apéro Saint-Dizier Saint-Dizier

Escapades Visite Apéro Saint-Dizier mercredi 13 mai 2026.
Bureau d’Information Touristique Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 8.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
13 mai 2026
fin : 2026-05-13
2026-05-13
Tout public
Balade commentée à travers les rues, découverte de l’ancienne place forte royale et du patrimoine métallurgique avec les fontes d’art, d’artistes de renom tel que Hector Guimard, suivi d’une dégustation de produits du territoire. .
Bureau d'Information Touristique Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est
