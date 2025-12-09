Escapades Visite technique du Lac du Der EPTB Seine Grands Lacs Saint-Dizier

Escapades Visite technique du Lac du Der EPTB Seine Grands Lacs

Prise d’eau Marne Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Tout public

Découverte technique et historique du lac avec la visite des 2 ouvrages techniques du Lac du Der. La visite commence par la prise d’eau en Marne à Saint-Dizier puis départ de Saint-Dizier pour se rendre sur la restitution principale à Arrigny. Réservation obligatoire. .

Prise d’eau Marne Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 05 31 84 tourisme@lacduder.com

