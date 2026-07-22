Escape box – Le secret de la nuit, Médiathèque Grain d’Arts, Carcassonne
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Grain d'Arts · Carcassonne
Informations pratiques
Escape box – Le secret de la nuit Samedi 3 octobre, 10h30, 13h30, 15h00 Médiathèque Grain d’Arts Aude
À partir de 8 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Plongez au cœur de l’escape box « Le secret de la nuit » et relevez le défi pour percer ses mystères. Vous devrez unir esprit d’équipe, logique et sens de l’observation avant la fin du compte à rebours.
Vous serez entraînés à la découverte du monde de la nuit, à travers plusieurs thématiques : l’astronomie, la biodiversité nocturne et la pollution lumineuse. Au fil des énigmes à résoudre, vous explorerez les différents compartiments de cette étrange boîte et révélerez les secrets qu’elle renferme.
Une escape box est un escape game miniature, où le temps vous est tout aussi compté, autour d’une grosse boîte à compartiments et trappes posée sur une table.
Après les escape game jeux de la ludothèque ou ceux plus classiques se déroulant dans tout l’espace de la médiathèque, amateurs d’enquêtes et de chasses aux trésors, venez découvrir cette nouvelle formule de jeu !
Médiathèque Grain d’Arts Avenue Jules Verne Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie 0468103555 https://www.carcassonne-agglo.fr/mon-quotidien/pour-toute-la-famille/les-mediatheques/ [{« owner »: {« uid »: 3215990, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-07-22T09:53:52.394Z », « data »: [{« eventDuration »: « 90 », « bookingContact »: « mediatheque@carcassonne-agglo.fr », « response »: {« passId »: 429119154, « isPending »: false, « addressId »: 935870}, « venueId »: 151933, « description »: « linked desc », « bookingEmail »: « mediatheque@carcassonne-agglo.fr », « category »: « EVENEMENT_JEU », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-22T09:53:52.129Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2471505, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-22T09:53:52.229Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/429119154 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@carcassonne-agglo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0468103550 »}] Sur 135 m² dans La Fabrique des arts de Carcassonne Agglo, Grain d’Arts propose pour tous les publics (adulte et jeunesse) des collections en rapport avec les disciplines enseignées à la Fabrique des arts : musique, danse, théâtre, arts plastiques et visuels. Vous y trouverez également une offre jeunesse généraliste pour les 0-14 ans : BD, mangas, documentaires, romans, DVD, livres audio.
L’accès et la consultation sur place sont libres et gratuits. L’inscription, également gratuite, est nécessaire pour emprunter des documents. À pied
– 30 mn depuis la place Carnot
En vélo
– Parking vélo
En bus
– Ligne 6 (arrêt Fabrique des Arts)
En voiture
– Parking de la FDA (gratuit)
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