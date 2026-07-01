Escape Box, Médiathèque Simone-Veil 1 rue professeur Langevin 51200 Epernay, Épernay

Informations pratiques

Escape Box Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque Simone-Veil 1 rue professeur Langevin 51200 Epernay Marne

Atelier limité à 5 personnes à partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

La cave secrète

Une cave secrète, dissimulée sous l’avenue de Champagne, renfermerait des carnets, outils et secrets d’une Maison disparue, fondatrice de techniques avant-gardistes aujourd’hui oubliées. Un coffret ancien et scellé refait surface dans un grenier à Epernay. Il contient un étrange diorama de l’avenue, des objets insolites et des notes incomplètes. Il ne reste qu’à percer son mystère avant que l’histoire ne s’efface à jamais…

Médiathèque Simone-Veil 1 rue professeur Langevin 51200 Epernay 1 rue du professeur Langevin 51200 Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est 03 26 53 37 80 https://mediatheque.epernay.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.epernay.fr »}] Médiathèque d’accès libre et gratuit avec une offre de service diversifiée pour tous les publics : collections imprimées, jeux de société et vidéo, instruments de musique, action culturelle, etc. Parking souterrain avec 1h gratuite

Biblis en folie 2026

© Noémie Cozette