Escape Box, Médiathèque Simone-Veil 1 rue professeur Langevin 51200 Epernay, Épernay
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Simone-Veil 1 rue professeur Langevin 51200 Epernay · Épernay
Informations pratiques
Escape Box Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque Simone-Veil 1 rue professeur Langevin 51200 Epernay Marne
Atelier limité à 5 personnes à partir de 12 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00
La cave secrète
Une cave secrète, dissimulée sous l’avenue de Champagne, renfermerait des carnets, outils et secrets d’une Maison disparue, fondatrice de techniques avant-gardistes aujourd’hui oubliées. Un coffret ancien et scellé refait surface dans un grenier à Epernay. Il contient un étrange diorama de l’avenue, des objets insolites et des notes incomplètes. Il ne reste qu’à percer son mystère avant que l’histoire ne s’efface à jamais…
Médiathèque Simone-Veil 1 rue professeur Langevin 51200 Epernay 1 rue du professeur Langevin 51200 Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est 03 26 53 37 80 https://mediatheque.epernay.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.epernay.fr »}] Médiathèque d’accès libre et gratuit avec une offre de service diversifiée pour tous les publics : collections imprimées, jeux de société et vidéo, instruments de musique, action culturelle, etc. Parking souterrain avec 1h gratuite
Biblis en folie 2026
© Noémie Cozette
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