Escape Game 2050 Code Habitat Appartement du golf Sarreguemines

Sarreguemines

Escape Game 2050 Code Habitat

Appartement du golf 1 allée du Golf Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2026-07-10 13:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-11

N’attendez plus vous avez jusqu’au 30 juin pour vous inscrire auprès du Service Habitat de la CASC !

Rendez-vous dans un appartement aménagé sur le site du Golf de Sarreguemines Confluences pour tenter de résoudre les énigmes et de réparer les erreurs du passé…

Dans un futur post-apocalyptique situé en 2050, vous serez envoyé dans le passé afin de retrouver le code final et empêcher que ce futur ne devienne réalité.

Observation, réflexion et esprit d’équipe seront indispensables pour réussir votre mission !

À savoir

– Groupes de 4 à 6 personnes.

– Sessions de 45 minutes.

– À partir de 12 ans (enfants obligatoirement accompagnés).

– Participation gratuite sur inscription obligatoire.

À travers les différents défis, découvrez de manière ludique les solutions d’amélioration énergétique, les éco-gestes et les enjeux liés à l’habitat.Tout public

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Appartement du golf 1 allée du Golf Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 28 30 36 service.cle@agglo-sarreguemines.fr

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English :

Don’t wait any longer: you have until June 30 to register with the CASC Housing Department!

Head to a specially designed apartment at the Sarreguemines Confluences Golf Course to try to solve the puzzles and correct the mistakes of the past…

In a post-apocalyptic future set in 2050, you’ll be sent back in time to find the final code and prevent this future from becoming a reality.

Observation, critical thinking, and teamwork will be essential to completing your mission!

Good to know:

– Groups of 4 to 6 people.

– 45-minute sessions.

– Ages 12 and up (children must be accompanied by an adult).

– Free admission; registration required.

Through various challenges, discover in a fun way ways to improve energy efficiency, eco-friendly habits, and issues related to housing.

L’événement Escape Game 2050 Code Habitat Sarreguemines a été mis à jour le 2026-06-19 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES