Informations pratiques

Bourges

Escape Game: A la recherche de la tête perdue

Rue Albert Einstein Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Une gestionnaire disparue, une tête sculptée introuvable et seulement 60 minutes pour résoudre l’enquête… Saurez-vous garder la tête froide ?

La gestionnaire des collections du service Archéologie de Bourges Plus a mystérieusement disparu… Au même moment, une tête sculptée découverte lors des fouilles des Pentes de Séraucourt doit être envoyée en urgence pour une prochaine exposition. Mais où se trouve-t-elle et comment y accéder ?

Vous disposez de 60 minutes pour résoudre les énigmes, retrouver l’objet perdu et percer ce mystère. Au fil de cet escape game, découvrez de manière ludique les métiers et les coulisses de l’archéologie.

À vous de mener l’enquête ! .

Rue Albert Einstein Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 46 08 10 84

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English :

A missing manager, a missing head, and only 60 minutes to solve the case? Will you be able to keep a cool head?

L’événement Escape Game: A la recherche de la tête perdue Bourges a été mis à jour le 2026-08-31 par OT BOURGES