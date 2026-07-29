Informations pratiques

Bourges

Brocante de Association Le Fil du Temps

6 Rue Taillegrain Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 06:30:00

fin : 2026-09-06 17:30:00

Date(s) :

2026-09-06

Dénichez de bonnes affaires lors de la 3e brocante solidaire de l’association Le Fil du Temps, au profit des résidents de l’EHPAD Taillegrain.

L’association Le Fil du Temps organise sa 3e brocante le dimanche 6 septembre 2026, de 6h30 à 17h30, à l’EHPAD Taillegrain. Venez dénicher vêtements, objets et bonnes affaires dans une ambiance conviviale. Tous les bénéfices de la tombola et des réservations d’emplacements seront entièrement reversés à l’association. .

6 Rue Taillegrain Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire lefildutemps.taillegrain@gmail.com

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English :

Find some great deals at the 3rd charity flea market organized by the Le Fil du Temps association, with proceeds going to the residents of the Taillegrain nursing home.

L’événement Brocante de Association Le Fil du Temps Bourges a été mis à jour le 2026-07-29 par OT BOURGES