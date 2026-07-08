Informations pratiques

Bourges

Atelier de l’Oeil à la Main

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 14:30:00

fin : 2026-08-06 16:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Un atelier créatif pour se glisser dans la peau d’une artiste et réaliser son propre chef-d’œuvre.

En lien avec l’exposition Elles Parcours féminins, de l’atelier au musée , la Maison des Musées propose l’atelier De l’Œil à la Main le jeudi 6 août, de 14h30 à 16h30. Les enfants sont invités à découvrir des femmes artistes, leurs œuvres et leur place dans les collections patrimoniales, avant de passer à la création. À leur tour, ils pourront imaginer et réaliser leur propre chef-d’œuvre, dans une approche ludique et artistique. Un atelier accessible à partir de 5 ans. Sur inscription. 6 .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45 maisondesmusees@ville-bourges.fr

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English :

A creative workshop where you can step into the shoes of an artist and create your own masterpiece.

L’événement Atelier de l’Oeil à la Main Bourges a été mis à jour le 2026-07-08 par OT BOURGES