Atelier de l’Oeil à la Main Bourges
jeudi 6 août 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Atelier de l’Oeil à la Main
Place Etienne Dolet Bourges Cher
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:30:00
fin : 2026-08-06 16:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Un atelier créatif pour se glisser dans la peau d’une artiste et réaliser son propre chef-d’œuvre.
En lien avec l’exposition Elles Parcours féminins, de l’atelier au musée , la Maison des Musées propose l’atelier De l’Œil à la Main le jeudi 6 août, de 14h30 à 16h30. Les enfants sont invités à découvrir des femmes artistes, leurs œuvres et leur place dans les collections patrimoniales, avant de passer à la création. À leur tour, ils pourront imaginer et réaliser leur propre chef-d’œuvre, dans une approche ludique et artistique. Un atelier accessible à partir de 5 ans. Sur inscription. 6 .
Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45 maisondesmusees@ville-bourges.fr
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English :
A creative workshop where you can step into the shoes of an artist and create your own masterpiece.
L’événement Atelier de l’Oeil à la Main Bourges a été mis à jour le 2026-07-08 par OT BOURGES
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