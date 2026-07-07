Visites Contées ELLES Fonct les Contes Bourges
mercredi 22 juillet 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Visites Contées ELLES Fonct les Contes
Place Etienne Dolet Bourges Cher
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 11:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-26
Une visite contée pleine de sensibilité pour découvrir l’exposition Elles à travers les récits de la conteuse Sophie Baron.
En lien avec l’exposition Elles Parcours féminins, de l’atelier au musée , la Maison des Musées propose deux visites contées animées par la conteuse Sophie Baron. Les mercredis 22 juillet et 26 août, petits et grands sont invités à découvrir autrement cette exposition consacrée aux femmes artistes et à leur place dans les collections patrimoniales. À travers contes et récits, cette visite offre une approche vivante, sensible et accessible des œuvres et des parcours présentés. Un rendez-vous culturel à partager en famille, à partir de 3 ans, au départ de la Maison des Musées. Sur inscription. 3 .
Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45 maisondesmusee@ville-bourges.fr
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English :
A storytelling tour full of sensitivity, offering a chance to discover the exhibition “Elles” through the stories of storyteller Sophie Baron.
L’événement Visites Contées ELLES Fonct les Contes Bourges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT BOURGES
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