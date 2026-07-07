UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bourges

Visites Contées ELLES Fonct les Contes Bourges

mercredi 22 juillet 2026 · Bourges

Visites Contées ELLES Fonct les Contes Bourges

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place Etienne Dolet
Ville
18000 Bourges
Département
Cher
Tarif
3 3 3 Tarif enfant

Bourges

Visites Contées ELLES Fonct les Contes

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 11:00:00

Date(s) :
2026-07-22 2026-07-26

Une visite contée pleine de sensibilité pour découvrir l’exposition Elles à travers les récits de la conteuse Sophie Baron.
En lien avec l’exposition Elles Parcours féminins, de l’atelier au musée , la Maison des Musées propose deux visites contées animées par la conteuse Sophie Baron. Les mercredis 22 juillet et 26 août, petits et grands sont invités à découvrir autrement cette exposition consacrée aux femmes artistes et à leur place dans les collections patrimoniales. À travers contes et récits, cette visite offre une approche vivante, sensible et accessible des œuvres et des parcours présentés. Un rendez-vous culturel à partager en famille, à partir de 3 ans, au départ de la Maison des Musées. Sur inscription. 3  .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45  maisondesmusee@ville-bourges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A storytelling tour full of sensitivity, offering a chance to discover the exhibition “Elles” through the stories of storyteller Sophie Baron.

L’événement Visites Contées ELLES Fonct les Contes Bourges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT BOURGES

À voir aussi à Bourges (Cher)