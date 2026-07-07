Informations pratiques

Bourges

Visites Contées ELLES Fonct les Contes

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 11:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-26

Une visite contée pleine de sensibilité pour découvrir l’exposition Elles à travers les récits de la conteuse Sophie Baron.

En lien avec l’exposition Elles Parcours féminins, de l’atelier au musée , la Maison des Musées propose deux visites contées animées par la conteuse Sophie Baron. Les mercredis 22 juillet et 26 août, petits et grands sont invités à découvrir autrement cette exposition consacrée aux femmes artistes et à leur place dans les collections patrimoniales. À travers contes et récits, cette visite offre une approche vivante, sensible et accessible des œuvres et des parcours présentés. Un rendez-vous culturel à partager en famille, à partir de 3 ans, au départ de la Maison des Musées. Sur inscription. 3 .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45 maisondesmusee@ville-bourges.fr

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English :

A storytelling tour full of sensitivity, offering a chance to discover the exhibition “Elles” through the stories of storyteller Sophie Baron.

L’événement Visites Contées ELLES Fonct les Contes Bourges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT BOURGES