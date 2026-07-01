Informations pratiques

Bourges

Concert Birds on a wire

10Bis Rue Jacques Cœur Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Une traversée musicale envoûtante, entre ciel et braises, où les voix s’élèvent comme des nuées ardentes… Laissez-vous emporter par la grâce fragile et la puissance poétique de Birds on a Wire.

Avec Nuées ardentes, le duo Birds on a Wire — porté par la voix magnétique de Rosemary Standley et le violoncelle habité de Dom La Nena — tisse un paysage sonore d’une rare intensité. À la croisée des folklores du monde, de la musique baroque et des chansons revisitées, leur répertoire transcende les frontières et les époques. .

10Bis Rue Jacques Cœur Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00

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English :

A spellbinding musical journey, between sky and embers, where voices rise like fiery clouds? Let yourself be swept away by the delicate grace and poetic power of Birds on a Wire.

L’événement Concert Birds on a wire Bourges a été mis à jour le 2026-07-12 par OT BOURGES