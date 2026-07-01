Concert Birds on a wire Bourges
jeudi 30 juillet 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Concert Birds on a wire
10Bis Rue Jacques Cœur Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Une traversée musicale envoûtante, entre ciel et braises, où les voix s’élèvent comme des nuées ardentes… Laissez-vous emporter par la grâce fragile et la puissance poétique de Birds on a Wire.
Avec Nuées ardentes, le duo Birds on a Wire — porté par la voix magnétique de Rosemary Standley et le violoncelle habité de Dom La Nena — tisse un paysage sonore d’une rare intensité. À la croisée des folklores du monde, de la musique baroque et des chansons revisitées, leur répertoire transcende les frontières et les époques. .
10Bis Rue Jacques Cœur Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00
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English :
A spellbinding musical journey, between sky and embers, where voices rise like fiery clouds? Let yourself be swept away by the delicate grace and poetic power of Birds on a Wire.
L’événement Concert Birds on a wire Bourges a été mis à jour le 2026-07-12 par OT BOURGES
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