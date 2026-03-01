Sortie Nature Fabrication d’Objets Bourges

Sortie Nature Fabrication d’Objets

Créez vos jouets et instruments en pleine nature lors d’un atelier créatif au Marais boisé du Val d’Auron.

Le mercredi 22 juillet, participez à une sortie nature originale au Marais boisé du Val d’Auron à Bourges. Inspirés par l’adage Rien ne se perd, tout se crée ou se transforme , petits et grands sont invités à récolter des éléments naturels pour fabriquer leurs propres jouets et instruments. Une activité ludique et créative pour sensibiliser à la nature et à la récupération, tout en laissant libre cours à l’imagination. Animation gratuite, sur réservation obligatoire auprès de l’Association Nature 18. Rendez-vous au parking de l’ancienne plage du Lac d’Auron à Bourges. Suivre les panneaux Marais du Val d’Auron. .

Create your own toys and instruments in the heart of nature during a creative workshop at the Val d?Auron wooded marsh.

