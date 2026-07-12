Informations pratiques

Bourges

Atelier enfant «Pixelise ton patrimoine !»

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:30:00

fin : 2026-07-23 16:30:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-20

Un atelier ludique dès 7 ans pour découvrir vitraux, pixel-art et patrimoine en recomposant une image pixel.

La Maison des Musées propose l’atelier « Pixelise ton patrimoine ! », une activité créative destinée aux enfants à partir de 7 ans.

Les participants partiront à la découverte des vitraux et des œuvres de pixel-art présents dans la ville, avant d’explorer jeux de dessins et de couleurs. Ils s’amuseront ensuite à recomposer une image pixel, entre observation du patrimoine et création artistique. Une animation originale pour regarder Bourges autrement, tout en développant curiosité et imagination.

Rendez-vous les 23 juillet et 20 août, à la Maison des Musées, place Étienne-Dolet. 6 .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 75 38 patrimoine@ville-bourges.fr

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English :

A fun workshop for children ages 7 and up to explore stained glass, pixel art, and cultural heritage by reconstructing a pixel image.

L’événement Atelier enfant «Pixelise ton patrimoine !» Bourges a été mis à jour le 2026-07-02 par OT BOURGES