Atelier enfant «Pixelise ton patrimoine !» Bourges
jeudi 23 juillet 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Atelier enfant «Pixelise ton patrimoine !»
Place Etienne Dolet Bourges Cher
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-07-23 16:30:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-20
Un atelier ludique dès 7 ans pour découvrir vitraux, pixel-art et patrimoine en recomposant une image pixel.
La Maison des Musées propose l’atelier « Pixelise ton patrimoine ! », une activité créative destinée aux enfants à partir de 7 ans.
Les participants partiront à la découverte des vitraux et des œuvres de pixel-art présents dans la ville, avant d’explorer jeux de dessins et de couleurs. Ils s’amuseront ensuite à recomposer une image pixel, entre observation du patrimoine et création artistique. Une animation originale pour regarder Bourges autrement, tout en développant curiosité et imagination.
Rendez-vous les 23 juillet et 20 août, à la Maison des Musées, place Étienne-Dolet. 6 .
Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 75 38 patrimoine@ville-bourges.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A fun workshop for children ages 7 and up to explore stained glass, pixel art, and cultural heritage by reconstructing a pixel image.
L’événement Atelier enfant «Pixelise ton patrimoine !» Bourges a été mis à jour le 2026-07-02 par OT BOURGES
À voir aussi à Bourges (Cher)
- Visite guidée à pied Les marais dans la ville Bourges 12 juillet 2026
- Conf’de Rue En Remontant la rue Jacques Coeur Bourges 12 juillet 2026
- Bal des Pompiers 2026 Bourges 13 juillet 2026
- Plantes et légendes du Berry Bourges 13 juillet 2026
- Visite Express L’Effondrement de la Tour Nord de la Cathédrale Bourges 14 juillet 2026