Bourges

Plantes et légendes du Berry

Entrée place Etienne DOLET Bourges Cher

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:30:00

fin : 2026-07-13 22:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Partez pour un voyage enchanteur au cœur du vivant et de l’imaginaire…

Entre plantes de sorcières, récits anciens et mythes du Berry, laissez-vous guider dans un univers où la nature révèle ses secrets les plus fascinants.

Aux côtés de Lylirose, conteuse passionnée, plongez dans les légendes et

croyances d’autrefois, tandis que Les Élixirs de Terre Mère vous invitera à découvrir

les plantes médicinales, leurs vertus et les histoires mystérieuses qui les entourent.

Entre traditions populaires, savoirs ancestraux et magie du végétal, vivez un moment hors du temps, placé sous le signe de la transmission, de l’émerveillement et de la connexion à la nature. 16 .

Entrée place Etienne DOLET Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 00 15

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English :

Set off on an enchanting journey to the heart of the living and the imaginary?

Between witches’ plants, ancient tales and Berry myths, let us guide you into a universe where nature reveals its most fascinating secrets.

L’événement Plantes et légendes du Berry Bourges a été mis à jour le 2026-05-26 par BERRY