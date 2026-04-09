Les Indélicats et Maurice Estève Bourges
Les Indélicats et Maurice Estève Bourges vendredi 29 mai 2026.
Bourges
Les Indélicats et Maurice Estève
13 rue Edouard-Branly Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 12:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Entre création engagée et peinture abstraite, découvrez Les Indélicats et Maurice Estève à travers deux approches artistiques complémentaires.
Cette proposition réunit deux univers artistiques distincts. D’un côté, Les Indélicats, collectif contemporain, présentent des œuvres graphiques engagées qui interrogent les enjeux de société avec un regard accessible et percutant. De l’autre, l’univers de Maurice Estève, figure majeure de la peinture du XXe siècle, invite à une immersion dans une abstraction colorée, riche en formes et en matière. Deux approches sensibles et complémentaires pour explorer la diversité de la création artistique, entre expression contemporaine et héritage pictural. .
13 rue Edouard-Branly Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 41 92
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English :
Between engaged creation and abstract painting, discover Les Indélicats and Maurice Estève through two complementary artistic approaches.
L’événement Les Indélicats et Maurice Estève Bourges a été mis à jour le 2026-04-09 par OT BOURGES
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