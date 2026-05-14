Bourges

Balade Sonore Miroirs d’Eaux Avec la Complicité de Katya Shirshkova

Marais des Prébendes Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:30:00

fin : 2026-05-28 21:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Partez pour une marche immersive et sensorielle au cœur des marais de Bourges pour écouter, ressentir et réinventer notre lien à l’eau.

Dans le cadre de l’événement Miroirs d’eaux , laissez-vous guider lors d’une marche immersive au cœur des marais de Bourges, au départ de la passerelle Nérault. Cette expérience sensorielle invite les participants à ralentir, écouter et observer autrement ce paysage façonné par l’Yèvre et les jardins maraîchers. Entre déambulation poétique et écoute active, cette balade propose une réflexion sensible autour de l’eau et de sa fragilité. Un moment de partage et de contemplation en pleine nature.

Gratuit. .

Marais des Prébendes Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

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English :

Take an immersive, sensory walk in the heart of the Bourges marshes to listen, feel and reinvent our connection to water.

L’événement Balade Sonore Miroirs d’Eaux Avec la Complicité de Katya Shirshkova Bourges a été mis à jour le 2026-05-12 par OT BOURGES