Balade Sonore Miroirs d’Eaux Avec la Complicité de Katya Shirshkova Bourges
Balade Sonore Miroirs d’Eaux Avec la Complicité de Katya Shirshkova Bourges jeudi 28 mai 2026.
Bourges
Balade Sonore Miroirs d’Eaux Avec la Complicité de Katya Shirshkova
Marais des Prébendes Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:30:00
fin : 2026-05-28 21:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Partez pour une marche immersive et sensorielle au cœur des marais de Bourges pour écouter, ressentir et réinventer notre lien à l’eau.
Dans le cadre de l’événement Miroirs d’eaux , laissez-vous guider lors d’une marche immersive au cœur des marais de Bourges, au départ de la passerelle Nérault. Cette expérience sensorielle invite les participants à ralentir, écouter et observer autrement ce paysage façonné par l’Yèvre et les jardins maraîchers. Entre déambulation poétique et écoute active, cette balade propose une réflexion sensible autour de l’eau et de sa fragilité. Un moment de partage et de contemplation en pleine nature.
Gratuit. .
Marais des Prébendes Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take an immersive, sensory walk in the heart of the Bourges marshes to listen, feel and reinvent our connection to water.
L’événement Balade Sonore Miroirs d’Eaux Avec la Complicité de Katya Shirshkova Bourges a été mis à jour le 2026-05-12 par OT BOURGES
À voir aussi à Bourges (Cher)
- Festival Cosmic Trip 2026 Bourges 14 mai 2026
- Somnia Festival Bourges 16 mai 2026
- Mois de la Photo Atelier #2 Développer un projet de photographie documentaire Bourges 16 mai 2026
- Visite Commentée de l’Exposition Bourges 16 mai 2026
- Eurodance on ice, patinoire bourges, Bourges 16 mai 2026