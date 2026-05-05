Eurodance on ice, patinoire bourges, Bourges
Eurodance on ice, patinoire bourges, Bourges samedi 16 mai 2026.
Eurodance on ice Samedi 16 mai, 18h00 patinoire bourges Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T18:00:00+02:00 – 2026-05-16T23:30:00+02:00
Fin : 2026-05-16T18:00:00+02:00 – 2026-05-16T23:30:00+02:00
patinoire bourges patinoire bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire
Soirée européenne à la patinoire de Bourges sport patinoire
Ville de Bourges