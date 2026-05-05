Eurodance on ice, patinoire bourges, Bourges

Eurodance on ice Samedi 16 mai, 18h00 patinoire bourges Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T18:00:00+02:00 – 2026-05-16T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-16T18:00:00+02:00 – 2026-05-16T23:30:00+02:00

patinoire bourges patinoire bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

Soirée européenne à la patinoire de Bourges sport patinoire

Ville de Bourges