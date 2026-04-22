Bourges

Musique et Patrimoine, des Goûts et des Couleurs

Allée René Ménard Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:00:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Explorez les liens entre musique, patrimoine et couleurs lors d’une lecture originale au Muséum d’histoire naturelle.

Dans le cadre de l’exposition La nature en couleurs, l’exposition pigmentée , la Direction Musées et Patrimoine historique et le Conservatoire de Bourges proposent une lecture patrimoniale et musicale autour de la couleur. Cette rencontre originale mêle approches artistique et scientifique pour offrir une expérience sensible et enrichissante.

Rendez-vous à l’amphithéâtre du Muséum d’histoire naturelle, allée René Ménard, jeudi 28 mai à 18h pour une durée d’une heure. Tout public, accès gratuit sans inscription dans la limite des places disponibles. .

Allée René Ménard Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 65 37 34

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English :

Explore the links between music, heritage and color in an original reading at the Natural History Museum.

L’événement Musique et Patrimoine, des Goûts et des Couleurs Bourges a été mis à jour le 2026-04-22 par OT BOURGES