Technopôl’Art, Place Gribeauval, Bourges

Technopôl’Art Vendredi 29 mai, 12h00 Place Gribeauval Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T12:00:00+02:00 – 2026-05-29T14:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T12:00:00+02:00 – 2026-05-29T14:00:00+02:00

L’association Technopôl’Art organise un pique-nique participatif à l’occasion de la Fête des Voisins.

L’association en profitera pour se présenter et présenter l’offre de mobilité douce proposée par CycloPlus.

Place Gribeauval RUE MICHEL MAREST Bourges 18000 Port-Sec Nord Cher Centre-Val de Loire

Fête des Voisins 2026 sur le campus Lahitolle