Technopôl’Art, Place Gribeauval, Bourges
Technopôl’Art, Place Gribeauval, Bourges vendredi 29 mai 2026.
Technopôl’Art Vendredi 29 mai, 12h00 Place Gribeauval Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T12:00:00+02:00 – 2026-05-29T14:00:00+02:00
Fin : 2026-05-29T12:00:00+02:00 – 2026-05-29T14:00:00+02:00
L’association Technopôl’Art organise un pique-nique participatif à l’occasion de la Fête des Voisins.
L’association en profitera pour se présenter et présenter l’offre de mobilité douce proposée par CycloPlus.
Place Gribeauval RUE MICHEL MAREST Bourges 18000 Port-Sec Nord Cher Centre-Val de Loire
Fête des Voisins 2026 sur le campus Lahitolle