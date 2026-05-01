Bourges

Exposition Les Couleurs dans la Nature

Allée René Ménard Bourges Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 14:00:00

fin : 2026-11-22 18:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Le Muséum d’Histoire naturelle de Bourges propose Les Couleurs dans la Nature , une exposition immersive et ludique consacrée aux couleurs du monde vivant.

Explorez les mille nuances du vivant avec l’exposition Les Couleurs dans la Nature au Muséum d’Histoire naturelle de Bourges.

À travers des dispositifs interactifs, des spécimens naturels et des approches scientifiques et artistiques, le public découvre le rôle des pigments, des reflets et des motifs dans la faune et la flore. Du camouflage à la séduction, en passant par la communication entre espèces, cette exposition met en lumière la richesse et la diversité des couleurs présentes dans la nature. Une découverte fascinante à partager en famille. 3 .

Allée René Ménard Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 65 37 34 museum-accueil@ville-bourges.fr

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English :

The Bourges Natural History Museum presents Colors in Nature , an immersive, fun exhibition devoted to the colors of the living world.

L’événement Exposition Les Couleurs dans la Nature Bourges a été mis à jour le 2026-05-16 par OT BOURGES