Bourges

Les couleurs dans la nature

Allée René Ménard Bourges Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 14:00:00

fin : 2026-11-22 18:00:00

Date(s) :

2026-05-28 2026-07-04 2026-09-02 2026-10-17 2026-11-02

Des reflets les plus discrets aux éclats les plus spectaculaires, laissez-vous surprendre par les mystères et les rôles essentiels des couleurs dans le monde vivant.

Quelle est l’origine physique des couleurs ? Comment s’expriment-elles dans la nature, et en particulier dans la biosphère ? Grâce aux collections du Muséum, découvrez un monde aux teintes multiples.

Vous pourrez découvrir les fonctions écologiques et adaptatives de ces dernières ainsi que l’origine. 3 .

Allée René Ménard Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 65 37 34 museum-accueil@ville-bourges.fr

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English :

From the most discreet reflections to the most spectacular flashes, let us surprise you with the mysteries and essential roles of color in the living world.

L’événement Les couleurs dans la nature Bourges a été mis à jour le 2026-05-15 par OT BOURGES