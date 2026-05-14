Bourges

Le Vent du Connemara

16 Rue Jacques Cœur Bourges Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Partez pour un voyage théâtral au cœur de l’Irlande avec les comédiens de l’Atelier Théâtre des Gibjoncs et leur création Le Vent du Connemara .

L’Atelier Théâtre des Gibjoncs présente sa création 2026 Le Vent du Connemara , un spectacle inspiré de la culture irlandaise.

Entre légendes celtiques, chants, danses et personnages hauts en couleur, les jeunes et adultes de la troupe entraînent le public dans une immersion dépaysante au cœur de l’Irlande. Les jeunes comédiens feront découvrir les mythes et aventures de L’île du bout du monde et La harpe celtique , tandis que les adultes embarqueront les spectateurs dans l’ambiance chaleureuse du Pub de Galway .

Une création originale mêlant théâtre, musique et voyage culturel, portée par l’énergie des comédiens amateurs. 10 .

16 Rue Jacques Cœur Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 12 41 27 42 atgbourges@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take a theatrical journey to the heart of Ireland with the actors of the Atelier Théâtre des Gibjoncs and their creation Le Vent du Connemara .

L’événement Le Vent du Connemara Bourges a été mis à jour le 2026-05-12 par OT BOURGES