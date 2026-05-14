Le Vent du Connemara Bourges
Le Vent du Connemara Bourges vendredi 29 mai 2026.
Bourges
Le Vent du Connemara
16 Rue Jacques Cœur Bourges Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Partez pour un voyage théâtral au cœur de l’Irlande avec les comédiens de l’Atelier Théâtre des Gibjoncs et leur création Le Vent du Connemara .
L’Atelier Théâtre des Gibjoncs présente sa création 2026 Le Vent du Connemara , un spectacle inspiré de la culture irlandaise.
Entre légendes celtiques, chants, danses et personnages hauts en couleur, les jeunes et adultes de la troupe entraînent le public dans une immersion dépaysante au cœur de l’Irlande. Les jeunes comédiens feront découvrir les mythes et aventures de L’île du bout du monde et La harpe celtique , tandis que les adultes embarqueront les spectateurs dans l’ambiance chaleureuse du Pub de Galway .
Une création originale mêlant théâtre, musique et voyage culturel, portée par l’énergie des comédiens amateurs. 10 .
16 Rue Jacques Cœur Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 12 41 27 42 atgbourges@gmail.com
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English :
Take a theatrical journey to the heart of Ireland with the actors of the Atelier Théâtre des Gibjoncs and their creation Le Vent du Connemara .
L’événement Le Vent du Connemara Bourges a été mis à jour le 2026-05-12 par OT BOURGES
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