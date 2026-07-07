Informations pratiques

Bourges

Conf’de Rue En Remontant la rue Jacques Coeur

Rue Jacques Cœur Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:30:00

fin : 2026-08-02 12:00:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-08-02

Les visites de l’été de la ville d’art et d’histoire.

Tout l’été, la Ville d’art et d’histoire propose des visites gratuites pour explorer Bourges, son patrimoine et ses quartiers emblématiques. Les dimanches, les conf’ de rue invitent à remonter la rue Jacques Cœur, découvrir le quartier de l’Hôtel-Dieu ou cheminer de la place des Marronniers à Malus.

En semaine, les visites express de 30 minutes offrent un éclairage rapide sur des lieux et figures majeurs jardins, places, monuments, église Saint-Bonnet, cour de l’Hôtel des Échevins ou encore halle Saint-Bonnet. Une belle occasion de redécouvrir la ville autrement, au fil de rendez-vous accessibles à tous. .

Rue Jacques Cœur Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 75 38 patrimoine@ville-bourges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Summer tours of the City of Art and History.

L’événement Conf’de Rue En Remontant la rue Jacques Coeur Bourges a été mis à jour le 2026-07-02 par OT BOURGES