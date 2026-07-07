Conf’de Rue En Remontant la rue Jacques Coeur Bourges
dimanche 12 juillet 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Conf’de Rue En Remontant la rue Jacques Coeur
Rue Jacques Cœur Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:30:00
fin : 2026-08-02 12:00:00
Date(s) :
2026-07-12 2026-08-02
Les visites de l’été de la ville d’art et d’histoire.
Tout l’été, la Ville d’art et d’histoire propose des visites gratuites pour explorer Bourges, son patrimoine et ses quartiers emblématiques. Les dimanches, les conf’ de rue invitent à remonter la rue Jacques Cœur, découvrir le quartier de l’Hôtel-Dieu ou cheminer de la place des Marronniers à Malus.
En semaine, les visites express de 30 minutes offrent un éclairage rapide sur des lieux et figures majeurs jardins, places, monuments, église Saint-Bonnet, cour de l’Hôtel des Échevins ou encore halle Saint-Bonnet. Une belle occasion de redécouvrir la ville autrement, au fil de rendez-vous accessibles à tous. .
Rue Jacques Cœur Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 75 38 patrimoine@ville-bourges.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Summer tours of the City of Art and History.
L’événement Conf’de Rue En Remontant la rue Jacques Coeur Bourges a été mis à jour le 2026-07-02 par OT BOURGES
À voir aussi à Bourges (Cher)
- Messages secrets Bourges 7 juillet 2026
- Sortie Nature Découverte des pollinisateurs Bourges 8 juillet 2026
- Découverte des Pollinisateurs Bourges 8 juillet 2026
- Les mercredis au musée militaire Bourges 8 juillet 2026
- Partir en Livre Une Aventure Héroïque! Bourges 8 juillet 2026