Sortie Nature Tout Savoir Sur les Oiseaux Bourges

Sortie Nature Tout Savoir Sur les Oiseaux

Le Val d’Auron Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Initiez-vous à l’ornithologie lors d’une sortie nature dédiée aux oiseaux du Marais boisé du Val d’Auron.

Le mercredi 29 juillet, participez à une sortie nature au Marais boisé du Val d’Auron à Bourges pour tout savoir sur les oiseaux. Apprenez à identifier les espèces locales, à reconnaître leurs chants et à mieux comprendre leur mode de vie et leurs habitats. Une immersion au cœur de la biodiversité, idéale pour les curieux et les amoureux de nature souhaitant affiner leur regard et leur écoute. Animation gratuite, sur réservation obligatoire auprès de l’association Nature 18. Rendez-vous au parking de l’ancienne plage du Lac d’Auron à Bourges.

Suivre les panneaux Marais du Val d’Auron. .

Le Val d’Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 76 26 contact@nature18.org

English :

Learn about ornithology on a nature outing dedicated to the birds of the Val d?Auron wooded marsh.

