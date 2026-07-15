Informations pratiques

Bourges

Concert Burning Bananas

Place Gordaine Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Burning Bananas fait revivre l’esprit rock’n’roll !

Plongez dans l’univers vintage et électrisant de Burning Bananas, un groupe qui revisite l’énergie du rockabilly avec des rythmes endiablés, des guitares claquantes et une ambiance digne des grandes heures du rock. .

Place Gordaine Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00

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English :

Burning Bananas brings the spirit of rock ‘n’ roll back to life!

L’événement Concert Burning Bananas Bourges a été mis à jour le 2026-07-09 par OT BOURGES