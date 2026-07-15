Concert Burning Bananas Bourges
jeudi 30 juillet 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Concert Burning Bananas
Place Gordaine Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Burning Bananas fait revivre l’esprit rock’n’roll !
Plongez dans l’univers vintage et électrisant de Burning Bananas, un groupe qui revisite l’énergie du rockabilly avec des rythmes endiablés, des guitares claquantes et une ambiance digne des grandes heures du rock. .
Place Gordaine Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00
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English :
Burning Bananas brings the spirit of rock ‘n’ roll back to life!
L’événement Concert Burning Bananas Bourges a été mis à jour le 2026-07-09 par OT BOURGES
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