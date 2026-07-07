Visite guidée Bourges et ses écrivains Bourges
samedi 18 juillet 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Visite guidée Bourges et ses écrivains
Office de Tourisme Bourges Cher
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-07-18
Une balade poétique et littéraire
Une visite pour partir à la découverte de la ville dans les pas de celles et ceux qui l’ont parcouru avant nous. De Mérimée à Stendhal, en passant par George Sand. Départ avec un minimum de 2 personnes Durée 1h30 7 .
Office de Tourisme Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 02 60
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English :
A Poetic and Literary Stroll
L’événement Visite guidée Bourges et ses écrivains Bourges a été mis à jour le 2026-07-03 par OT BOURGES
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