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Visite guidée Bourges et ses écrivains Bourges

samedi 18 juillet 2026 · Bourges

Visite guidée Bourges et ses écrivains Bourges

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Adresse
Office de Tourisme
Ville
18000 Bourges
Département
Cher
Tarif
7 7 7 Tarif de base plein tarif

Bourges

Visite guidée Bourges et ses écrivains

Office de Tourisme Bourges Cher

Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-07-18

Une balade poétique et littéraire
Une visite pour partir à la découverte de la ville dans les pas de celles et ceux qui l’ont parcouru avant nous. De Mérimée à Stendhal, en passant par George Sand. Départ avec un minimum de 2 personnes Durée 1h30 7  .

Office de Tourisme Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 02 60 

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English :

A Poetic and Literary Stroll

L’événement Visite guidée Bourges et ses écrivains Bourges a été mis à jour le 2026-07-03 par OT BOURGES

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