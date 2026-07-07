Visite Express La Place Gordaine Bourges
mardi 28 juillet 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Visite Express La Place Gordaine
Place Gordaine Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 12:30:00
fin : 2026-07-28 13:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Les Visites de l’été de la Ville d’Art et d’Histoire.
Au cœur de Bourges, la place Gordaine se dévoile le temps d’une visite express.
En 30 minutes, les visiteurs découvrent l’histoire et les particularités de cette place emblématique, lieu de passage et de vie apprécié des habitants comme des visiteurs. Un rendez-vous court et vivant pour mieux comprendre le patrimoine urbain berruyer. Visite proposée de 12h30 à 13h le mardi 28 juillet. .
Place Gordaine Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 75 38 patrimoine@ville-bourges.fr
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English :
Summer Tours of the City of Art and History.
L’événement Visite Express La Place Gordaine Bourges a été mis à jour le 2026-07-02 par OT BOURGES
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