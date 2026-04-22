Concert Silencieux Bourges
vendredi 10 juillet 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Concert Silencieux
41 Rue Moyenne Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 16:00:00
fin : 2026-07-10 00:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Vivez une soirée musicale originale avec un concert silencieux en plein air, place Simone Veil à Bourges.
Le service jeunesse de la Ville de Bourges organise un concert silencieux le vendredi 10 juillet 2026, place Simone Veil. L’après-midi débutera par une animation musicale à destination des jeunes, de 16h à 19h. À partir de 19h30, le concert prendra le relais jusqu’à minuit la musique sera d’abord audible par tous, avant de se poursuivre sous forme de concert silencieux grâce à une diffusion par casques. Une expérience originale et conviviale à découvrir en plein air, au cœur de Bourges. .
41 Rue Moyenne Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 83 31
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English :
Enjoy a unique musical evening with a silent outdoor concert at Place Simone Veil in Bourges.
L’événement Concert Silencieux Bourges a été mis à jour le 2026-06-25 par OT BOURGES
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