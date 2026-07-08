Informations pratiques

Bourges

Stage Peinture Aquarelle Grand format

Rue Théophile Gautier Bourges Cher

Tarif : – – 100 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Exprimez votre créativité en grand format lors d’un stage d’aquarelle convivial, ouvert aux débutants comme aux passionnés.

Ce stage d’aquarelle Grand format invite les participants à sortir du cadre habituel pour explorer de nouveaux gestes, oser davantage et laisser la couleur prendre toute sa place sur un support plus vaste. Dans une ambiance créative et bienveillante, chacun pourra expérimenter différents outils, enrichir sa pratique et développer une approche plus libre de l’aquarelle. Ouvert à tous, débutants compris, ce rendez-vous artistique animé par Ludivine Barbault, est une belle occasion de prendre le temps de créer, d’échanger et de vivre une journée placée sous le signe de l’inspiration. .

Rue Théophile Gautier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 61 40 35 27

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English :

Express your creativity on a large scale during a fun watercolor workshop open to beginners and enthusiasts alike.

L’événement Stage Peinture Aquarelle Grand format Bourges a été mis à jour le 2026-07-03 par OT BOURGES