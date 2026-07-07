Informations pratiques

Bourges

Partir en Livre Une Aventure Héroïque!

1 Rue Jules Bertaut Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-09 2026-07-11

Partir en Livre invite les enfants et les familles à vivre une aventure héroïque autour du plaisir de lire à Bourges.

a 12e édition de Partir en Livre à Bourges célèbre la grande fête du livre pour la jeunesse du 8 au 11 juillet 2026 autour du thème Une aventure héroïque . Coordonné par la Ligue de l’enseignement du Cher, l’événement propose quatre jours d’animations culturelles et ludiques dans plusieurs lieux de la ville ateliers créatifs, lectures, rencontres, escape game, théâtre d’improvisation, découverte de la biodiversité ou encore librairie mobile. Destiné aux enfants, aux adolescents et aux familles, ce rendez-vous invite à partager le plaisir de lire et à partir à la rencontre de petits et grands héros. .

1 Rue Jules Bertaut Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire partirenlivre@ligue18.org

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English :

Partir en Livre invites children and families to embark on a heroic adventure centered on the joy of reading in Bourges.

L’événement Partir en Livre Une Aventure Héroïque! Bourges a été mis à jour le 2026-07-02 par OT BOURGES