Bourges

Les mercredis au musée militaire

7 bis Avenue de Dun Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-22 15:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22

Chaque mois, le mercredi de 14h à 15h30, les enfants de 6 à 12 ans sont invités à participer à des ateliers entièrement gratuits au musée du Train et des équipages militaires.

En juillet vient fabriquer un poste d’observation et découvrir le métier de soldat.

Chaque séance propose un temps de découverte pour comprendre, observer et apprendre, suivi d’un atelier pratique pour créer, manipuler et repartir avec sa création. Un moment à la fois pédagogique et amusant, idéal pour éveiller la curiosité des plus jeunes tout en partageant une expérience culturelle avec ses camarades. Pour cet atelier le musée propose aux enfants de découvrir les affiches d’engagement. Ils pourront créer leur propre affiche lors d’un atelier. Venez nombreux partager ces moments de découverte, de création et d’histoire !

A destination des enfants de 6 à 12 ans.

Tarif Gratuit .

7 bis Avenue de Dun Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 68 74 50 coralie2.da-rocha@intradef.gouv.fr

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English :

Every month, on Wednesdays from 2:00 p.m. to 3:30 p.m., children ages 6 to 12 are invited to participate in completely free workshops at the Museum of Trains and Military Units.

In July, come build an observation post and learn about the life of a soldier.

L’événement Les mercredis au musée militaire Bourges a été mis à jour le 2026-06-24 par BERRY