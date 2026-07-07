Informations pratiques

Bourges

Visites Express Jaqueline Lerat, Marie Talbot, Elisabeth Joulia

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 12:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Tout l’été, la Ville d’art et d’histoire propose des visites gratuites pour explorer Bourges, son patrimoine et ses quartiers emblématiques.

En semaine, les visites express de 30 minutes offrent un éclairage rapide sur des lieux et figures majeurs jardins, places, monuments, église Saint-Bonnet, cour de l’Hôtel des Échevins ou encore halle Saint-Bonnet. Une belle occasion de redécouvrir la ville autrement, au fil de rendez-vous accessibles à tous. .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 75 38 patrimoine@ville-bourges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Throughout the summer, the City of Art and History offers free tours to explore Bourges, its heritage, and its iconic neighborhoods.

L’événement Visites Express Jaqueline Lerat, Marie Talbot, Elisabeth Joulia Bourges a été mis à jour le 2026-07-02 par OT BOURGES