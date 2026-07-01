Informations pratiques

Bourges

Visite Express: Place Cujas

Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 12:30:00

fin : 2026-07-07 13:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-08-18

Les visites de l’été de la Ville d’Art et d’Histoire

Le mardi 18 août, participez à une visite express gratuite de 30 minutes consacrée à la place Cujas. Située au cœur de Bourges, cette place incontournable invite à porter un nouveau regard sur l’histoire et le patrimoine urbain de la ville. En compagnie d’un guide, découvrez les particularités de ce lieu de passage et de rencontre, marqué par son environnement architectural et culturel. Une pause patrimoniale accessible à tous, idéale pour enrichir sa découverte de Bourges sur le temps du midi, de 12h30 à 13h. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 75 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tours of the City of Art and History’s %E9t%E9

L’événement Visite Express: Place Cujas Bourges a été mis à jour le 2026-07-02 par OT BOURGES