Informations pratiques

Bourges

Concert Délit de fuite 58

113 Avenue Marcel Haegelen Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Revivez les grands classiques de la chanson française avec Délit de Fuite 58 au Bar l’Arc-en-Ciel à Bourges.

Le groupe Délit de Fuite 58 vous donne rendez-vous au Bar l’Arc-en-Ciel à Bourges pour une soirée musicale conviviale autour des chansons françaises des années 60, 70 et 80. Au programme, des reprises de grands titres populaires, dans l’esprit de Johnny, Eddy, Jean-Jacques et bien d’autres artistes qui ont marqué plusieurs générations. Une belle occasion de partager un moment festif en musique, dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous les amateurs de variété française. Le concert aura lieu le 10 juillet à 20h. .

113 Avenue Marcel Haegelen Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 7 63 65 37 74

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English :

Relive the great classics of French music with Délit de Fuite 58 at Bar l’Arc-en-Ciel in Bourges.

L’événement Concert Délit de fuite 58 Bourges a été mis à jour le 2026-07-03 par OT BOURGES