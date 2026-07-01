Concert Duo Salque Peirani Bourges
vendredi 31 juillet 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Concert Duo Salque Peirani
10Bis Rue Jacques Cœur Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Quand le souffle de l’accordéon rencontre la profondeur du violoncelle, naît un dialogue vibrant entre classique et jazz… Une alchimie rare, libre et intensément vivante.
Le duo formé par Vincent Peirani à l’accordéon et François Salque au violoncelle invente un territoire musical singulier, à la croisée des genres et des imaginaires. Entre virtuosité éblouissante et sensibilité à fleur de peau, les deux musiciens explorent un répertoire où se mêlent grandes œuvres revisitées, improvisations inspirées et créations originales. .
10Bis Rue Jacques Cœur Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00
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English :
When the airy sound of the accordion meets the depth of the cello, a vibrant dialogue between classical and jazz is born—a rare, free, and intensely lively alchemy.
L’événement Concert Duo Salque Peirani Bourges a été mis à jour le 2026-07-12 par OT BOURGES
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