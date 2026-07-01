Concert Mar Azul Bourges
jeudi 23 juillet 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Concert Mar Azul
Place Gordaine Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Mar Azul vous invite à un voyage musical aux couleurs du monde !
Laissez-vous emporter par les rythmes métissés et les sonorités jazzy de Mar Azul. Entre influences latines, grooves chaleureux et improvisations raffinées, le groupe crée une escale musicale où chaque morceau raconte une histoire. .
Place Gordaine Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00
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English :
Mar Azul invites you %E0 on a musical journey through the colors of the world!
L’événement Concert Mar Azul Bourges a été mis à jour le 2026-07-09 par OT BOURGES
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