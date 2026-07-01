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Concert Mar Azul Bourges

jeudi 23 juillet 2026 · Bourges

Concert Mar Azul Bourges

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Place Gordaine
Ville
18000 Bourges
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Bourges

Concert Mar Azul

Place Gordaine Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:30:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Mar Azul vous invite à un voyage musical aux couleurs du monde !
Laissez-vous emporter par les rythmes métissés et les sonorités jazzy de Mar Azul. Entre influences latines, grooves chaleureux et improvisations raffinées, le groupe crée une escale musicale où chaque morceau raconte une histoire.   .

Place Gordaine Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00 

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English :

Mar Azul invites you %E0 on a musical journey through the colors of the world!

L’événement Concert Mar Azul Bourges a été mis à jour le 2026-07-09 par OT BOURGES

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