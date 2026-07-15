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AGENDA · Bourges

Concert Nova Bourges

jeudi 16 juillet 2026 · Bourges

Concert Nova Bourges

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Place Gordaine
Ville
18000 Bourges
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Bourges

Concert Nova

Place Gordaine Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:30:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Partez à la découverte de la pop-rock française avec NOVA !
Le temps d’un concert, laissez-vous guider à travers les grands standards de la musique française revisités par Nova. Une balade musicale entre souvenirs, énergie et mélodies incontournables, dans une ambiance chaleureuse et festive.   .

Place Gordaine Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00 

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English :

Set out to discover French pop-rock with NOVA!

L’événement Concert Nova Bourges a été mis à jour le 2026-07-09 par OT BOURGES

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