Informations pratiques

Bourges

Concert Nova

Place Gordaine Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Partez à la découverte de la pop-rock française avec NOVA !

Le temps d’un concert, laissez-vous guider à travers les grands standards de la musique française revisités par Nova. Une balade musicale entre souvenirs, énergie et mélodies incontournables, dans une ambiance chaleureuse et festive. .

Place Gordaine Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00

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English :

Set out to discover French pop-rock with NOVA!

L’événement Concert Nova Bourges a été mis à jour le 2026-07-09 par OT BOURGES