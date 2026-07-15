Concert Nova Bourges
jeudi 16 juillet 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Concert Nova
Place Gordaine Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Partez à la découverte de la pop-rock française avec NOVA !
Le temps d’un concert, laissez-vous guider à travers les grands standards de la musique française revisités par Nova. Une balade musicale entre souvenirs, énergie et mélodies incontournables, dans une ambiance chaleureuse et festive. .
Place Gordaine Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Set out to discover French pop-rock with NOVA!
L’événement Concert Nova Bourges a été mis à jour le 2026-07-09 par OT BOURGES
À voir aussi à Bourges (Cher)
- Atelier enfants Apprends à dessiner les animaux Bourges 15 juillet 2026
- Sortie Nature Les Petites Bêtes Bourges 15 juillet 2026
- Spectacle Compagnie Opus La Grande Tablée Bourges 17 juillet 2026
- Visite guidée Bourges et ses écrivains Bourges 18 juillet 2026
- Visite Express L’église Saint Bonnet Bourges 21 juillet 2026