Spectacle Compagnie Opus La Grande Tablée Bourges
vendredi 17 juillet 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Spectacle Compagnie Opus La Grande Tablée
Place Etienne Dolet Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
La Compagnie Opus prend l’antenne… et rien ne se passe comme prévu !
La Compagnie Opus vous embarque dans une vraie-fausse émission radiophonique de proximité où l’ordinaire devient extraordinaire. Entre humour, surprises et échanges avec le public, cette radio pas comme les autres s’installe au plus près des habitants pour raconter des histoires uniques. .
Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00
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English :
Opus goes on the air… and nothing goes as planned!
L’événement Spectacle Compagnie Opus La Grande Tablée Bourges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT BOURGES
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