Sortie Nature Les Petites Bêtes Bourges mercredi 15 juillet 2026.

Le Val d’Auron Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Explorez le monde discret des petites bêtes lors d’une sortie nature au Marais boisé du Val d’Auron.
Le 15 juillet, le Marais boisé du Val d’Auron à Bourges devient le terrain d’exploration des curieux de nature.

Cette sortie nature propose une immersion à la rencontre des petites bêtes du quotidien araignées, fourmis, cloportes et bien d’autres espèces fascinantes. Apprenez à mieux les connaître, à comprendre leur rôle essentiel dans les écosystèmes et à dépasser les idées reçues.

Une animation pédagogique et accessible à tous, encadrée par l’association Nature 18.
Cet événement est gratuit, sur réservation obligatoire. Rendez-vous au parking de l’ancienne plage du Lac d’Auron à Bourges. Suivre les panneaux Marais du Val d’Auron.   .

Le Val d’Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 76 26  contact@nature18.org

English :

Explore the discreet world of small animals on a nature outing to the Val d?Auron wooded marsh.

