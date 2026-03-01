Sortie Nature Les Petites Bêtes Bourges

Sortie Nature Les Petites Bêtes

Le Val d’Auron Bourges Cher

Explorez le monde discret des petites bêtes lors d’une sortie nature au Marais boisé du Val d’Auron.

Le 15 juillet, le Marais boisé du Val d’Auron à Bourges devient le terrain d’exploration des curieux de nature.

Cette sortie nature propose une immersion à la rencontre des petites bêtes du quotidien araignées, fourmis, cloportes et bien d’autres espèces fascinantes. Apprenez à mieux les connaître, à comprendre leur rôle essentiel dans les écosystèmes et à dépasser les idées reçues.

Une animation pédagogique et accessible à tous, encadrée par l’association Nature 18.

Cet événement est gratuit, sur réservation obligatoire. Rendez-vous au parking de l’ancienne plage du Lac d’Auron à Bourges. Suivre les panneaux Marais du Val d’Auron. .

Le Val d’Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 76 26 contact@nature18.org

English :

Explore the discreet world of small animals on a nature outing to the Val d?Auron wooded marsh.

