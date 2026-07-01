Informations pratiques

Bourges

Atelier enfants Apprends à dessiner les animaux

Allée René Ménard Bourges Cher

Tarif : – – 3.5 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-08-31 12:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Apprenez à croquer la nature au Muséum d’Histoire Naturelle !

Observez, imaginez et laissez parler votre créativité lors d’un atelier dédié au dessin des animaux. Une expérience ludique et artistique pour découvrir les secrets du monde animal tout en apprenant les techniques du dessin. .

Allée René Ménard Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 65 37 34 museum-info@ville-bourges.fr

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English :

Learn how to explore nature at the Natural History Museum!

L’événement Atelier enfants Apprends à dessiner les animaux Bourges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT BOURGES