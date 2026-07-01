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Atelier enfants Apprends à dessiner les animaux Bourges

mercredi 15 juillet 2026 · Bourges

Atelier enfants Apprends à dessiner les animaux Bourges

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Allée René Ménard
Ville
18000 Bourges
Département
Cher
Tarif
3.5 Tarif enfant

Bourges

Atelier enfants Apprends à dessiner les animaux

Allée René Ménard Bourges Cher

Tarif : – – 3.5 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-08-31 12:30:00

Date(s) :
2026-07-15

Apprenez à croquer la nature au Muséum d’Histoire Naturelle !
Observez, imaginez et laissez parler votre créativité lors d’un atelier dédié au dessin des animaux. Une expérience ludique et artistique pour découvrir les secrets du monde animal tout en apprenant les techniques du dessin.   .

Allée René Ménard Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 65 37 34  museum-info@ville-bourges.fr

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English :

Learn how to explore nature at the Natural History Museum!

L’événement Atelier enfants Apprends à dessiner les animaux Bourges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT BOURGES

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